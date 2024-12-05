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05 декабря, 06:45

Политика

Новости мира: нижняя палата парламента Франции объявила премьеру Барнье вотум недоверия

Новости мира: нижняя палата парламента Франции объявила премьеру Барнье вотум недоверия

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Правительственный кризис во Франции набирает обороты. Нижняя палата парламента страны объявила премьер-министру Мишелю Барнье вотум недоверия. Это произошло впервые за последние 60 лет. Теперь он обязан подать президенту прошение об отставке. После этого Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением к нации. Глава государства планирует прокомментировать заявления депутатов о своем возможном уходе с поста.

Тем временем ВВС Израиля атаковали два района в секторе Газа в ночь на 5 декабря. Палестинские СМИ сообщают, что в результате бомбардировок погибли не менее 45 человек. Один из ударов нанесен по палаточному лагерю беженцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси. Предварительно сообщают о 20 погибших, ранены десятки человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, под обломками еще могут находиться люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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