Россиянам рассказали об особенностях боевой машины "Ночная ведьма"

"Ночная ведьма" – такое необычное прозвище своей боевой машине дал один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Эта боевая машина способна вплавь преодолевать водные преграды без понтонов. А в зоне спецоперации ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника. Радиолокационная станция комплекса легко обнаруживает и уничтожает в воздухе малогабаритные беспилотники, предпринимающие попытку ведения разведки.

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