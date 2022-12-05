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05 декабря, 22:15

Политика

Россиянам рассказали об особенностях боевой машины "Ночная ведьма"

Россиянам рассказали об особенностях боевой машины "Ночная ведьма"

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"Ночная ведьма" – такое необычное прозвище своей боевой машине дал один из расчетов зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Эта боевая машина способна вплавь преодолевать водные преграды без понтонов. А в зоне спецоперации ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника. Радиолокационная станция комплекса легко обнаруживает и уничтожает в воздухе малогабаритные беспилотники, предпринимающие попытку ведения разведки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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