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Политика

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области. Ранее украинские издания заявили о том, что взрывы слышны в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских. Он пояснил, что Москва наносит удары по объектам энергетики, которые позволяют Западу поставлять Киеву смертоносное оружие.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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