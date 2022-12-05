Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области. Ранее украинские издания заявили о том, что взрывы слышны в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских. Он пояснил, что Москва наносит удары по объектам энергетики, которые позволяют Западу поставлять Киеву смертоносное оружие.