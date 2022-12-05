ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ЛНР

На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации группы ВСУ. Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

По его словам, потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

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