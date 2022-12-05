Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Нефтяные санкции Запада вступили в силу. С 5 декабря начал действовать потолок цен, он составляет 60 долларов за баррель.

Предельную стоимость ввели страны Евросоюза, большой семерки и Австралия. Категорически против этого решения выступила Венгрия. В итоге Будапешт освободили от применения лимита.

Вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС, исключение сделали для Болгарии и Хорватии. Также санкции не коснутся поставок топлива по трубопроводу "Дружба". Помимо этого, Еврокомиссия запретила своим операторам страховать, обслуживать и финансировать суда третьих стран, которые перевозят российское сырье по цене выше потолка.

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