Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

Алексей Кудрин станет советником по корпоративному управлению в "Яндексе". Об этом бывший глава Счетной палаты написал в телеграм-канале.

Также он пояснил, что вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.

Об уходе Кудрина из Счетной палаты СМИ написали 25 ноября. Отмечалось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года. Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.