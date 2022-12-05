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Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

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Алексей Кудрин станет советником по корпоративному управлению в "Яндексе". Об этом бывший глава Счетной палаты написал в телеграм-канале.

Также он пояснил, что вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.

Об уходе Кудрина из Счетной палаты СМИ написали 25 ноября. Отмечалось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года. Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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