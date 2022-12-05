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Политика

ВС РФ стали продвигаться на донецком направлении в сторону Артемовска

ВС РФ стали продвигаться на донецком направлении в сторону Артемовска

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Российские войска продвигаются на донецком направлении в сторону Артемовска. Стало известно, что украинские подразделения попытались прорвать оборону российских ВС на купянском и краснолиманском направлениях. Все атаки были отбиты.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили в ДНР пункт временной дислокации украинского нацформирования. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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