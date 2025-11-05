Форма поиска по сайту

05 ноября, 12:30

Политика

Министерство обороны России сообщило об окружении украинских подразделений

Министерство обороны России сообщило об окружении украинских подразделений

Новости мира: Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

В Госдуме предложили наказывать инспекторов ГИБДД за незаконные штрафы

Российская армия нанесла удар дронами по вражеским позициям на Красноармейском направлении

ВС РФ сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР

Стилист рассказала, почему политики носят красные галстуки

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Положение группировок ВСУ, оказавшихся в окружении под Купянском и Красноармейском, стремительно ухудшается. Как заявили в Минобороны России, у украинских военнослужащих не осталось шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В Харьковской области подразделения 6-й армии сорвали попытку контратаки нацгвардии Украины в районе Петровки. За время специальной военной операции, по информации Минобороны, были уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и свыше 25 тысяч танков и боевых машин ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

