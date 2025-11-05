Положение группировок ВСУ, оказавшихся в окружении под Купянском и Красноармейском, стремительно ухудшается. Как заявили в Минобороны России, у украинских военнослужащих не осталось шансов на спасение, кроме добровольной сдачи в плен.

В Харьковской области подразделения 6-й армии сорвали попытку контратаки нацгвардии Украины в районе Петровки. За время специальной военной операции, по информации Минобороны, были уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и свыше 25 тысяч танков и боевых машин ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.