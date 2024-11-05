Спецборт МЧС России доставит из Бейрута в Москву около 100 граждан РФ. Об этом сообщили в ведомстве. Самолет Ил-76 уже вылетел в столицу России. На борту – россияне, пожелавшие покинуть зону конфликта.

Эвакуацию проводят по указанию Владимира Путина. Также самолет МЧС доставил 19 тонн гуманитарного груза для населения Ливана. Это предметы первой необходимости и медикаменты.

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