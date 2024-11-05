05 ноября, 12:15Политика
ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
Российские бойцы перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области с помощью минного шлагбаума. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины, где была выстроена сеть инженерных заграждений. Российские военные уничтожили противника, а при осмотре позиции обнаружили минный шлагбаум, с помощью которого границу восстановили.
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