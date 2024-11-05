Первые избирательные участки откроются в США через час

Через час на выборах президента США откроются первые избирательные участки. По результатам предварительных опросов, разрыв по голосам между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис минимальный.

Между тем в Вашингтоне готовятся к возможным протестам против результатов голосования. Предприниматели заколотили фанерой витрины магазинов и окна офисов, расположенных на первых этажах зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.