Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 11:30

Политика

Первые избирательные участки откроются в США через час

Первые избирательные участки откроются в США через час

Новости мира: Грета Тунберг приняла участие в акции против итогов выборов в Тбилиси

В Госдуме обсуждают отказ от чеканки мелких монет

В Госдуме предложили мгновенно оповещать водителей о нарушении ПДД

Новости мира: основной день голосования на выборах президента проходит в США

Российский бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ на границе Курской области

Новости мира: Майя Санду победила на выборах в Молдавии

Новости мира: в Молдавии завершился второй тур выборов президента

ВС РФ вытесняют ВСУ с приграничных территорий Курской области

ВС РФ подавили очередные линии обороны ВСУ в Донбассе

Через час на выборах президента США откроются первые избирательные участки. По результатам предварительных опросов, разрыв по голосам между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис минимальный.

Между тем в Вашингтоне готовятся к возможным протестам против результатов голосования. Предприниматели заколотили фанерой витрины магазинов и окна офисов, расположенных на первых этажах зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕвгений ДукоМария Антропова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика