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05 ноября, 09:45

Политика

Новости мира: Грета Тунберг приняла участие в акции против итогов выборов в Тбилиси

Новости мира: Грета Тунберг приняла участие в акции против итогов выборов в Тбилиси

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Она выразила недовольство победой партии "Грузинская мечта" и заявила, что требует проведения новых выборов.

Испания вновь столкнулась с угрозой масштабных наводнений. На этот раз сильные дожди обрушились на Каталонию. Испанские метеорологи объявили максимальный уровень погодной опасности. В аэропорту Барселоны затопило терминалы и взлетно-посадочные полосы. Там также были отменены около 50 рейсов. Ранее стихия унесла более 200 жизней в Валенсии, около 2 000 человек считаются пропавшими без вести.

В социальных сетях разгорелись споры после публикации видеоролика, в котором китайская технологическая компания продемонстрировала возможности своей разработки – робота-собаки. Компания утверждала, что она способна сохранять равновесие в любых условиях, для подтверждения этого разработчики били собаку палкой и пинали ногами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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