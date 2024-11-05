Новости мира: основной день голосования на выборах президента проходит в США

Основной день голосования на выборах президента проходит в США. Вокруг Белого дома уже появились защитные сооружения – правоохранители готовятся к возможным беспорядкам. Отрыв в рейтинге у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис минимальный. По данным университета Флориды, досрочно проголосовали уже 78 миллионов американцев.

Извержение вулкана "Левотоби" в Индонезии унесло жизни 10 человек. Потоки лавы и выбросы горных пород обрушились на ближайшую деревню в ночь с 3 на 4 ноября. Люди в спешке покидали свои дома, но эвакуироваться успели не все. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Испания вновь столкнулась с угрозой масштабных наводнений. На этот раз сильные дожди обрушились на Каталонию. Испанские метеорологи объявили максимальный уровень погодной опасности. В аэропорту Барселоны затопило терминалы и взлетно-посадочные полосы. Там также были отменены около 50 рейсов. Ранее стихия унесла более 200 жизней в Валенсии, около 2 000 человек считаются пропавшими без вести.

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