Новости мира: экс-генсек НАТО заявил, что Киеву придется признать территориальные реалии

Киеву придется признать территориальные реалии, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он привел в пример опыт советско-финской войны, после которой Финляндия потеряла 10 процентов своей территории, но получила безопасную границу.

Кадры ударов Израиля по бункеру лидера "Хезболлы" появились в Сети. Их опубликовало иранское телевидение. Авиаудары по штабу Хасана Насруллы прогремели неделю назад. Ливанская организация подтвердила гибель своего лидера.

В Канаде полностью выгорела католическая церковь в Труа-Ривьер. Причины пожара власти не раскрывают. Здание было построено в 1914 году. За последние три года в стране больше 100 религиозных учреждений подвергались поджогам и атакам вандалов.

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