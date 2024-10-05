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05 октября, 12:30

Политика

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетный удар по скоплению израильских военных

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетный удар по скоплению израильских военных

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"Хезболла" нанесла ракетный удар по скоплению израильских военных. Мощный взрыв произошел при попытке ЦАХАЛ продвинуться к одному из городов в Ливане. Убиты несколько израильских военных.

Сильнейшее наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 14 человек. Число жертв может вырасти после завершения поисково-спасательных работ. Военные и спасатели эвакуируют население на лодках.

На юго-запад Тайваня обрушился тайфун. Пострадали почти 700 человек, двое погибли. Мощные потоки воды затопили улицы и выбили окна в зданиях.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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