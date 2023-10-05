05 октября, 11:30Политика
Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки
В Вооруженных силах России сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
В штабе объединенной группировки российских войск он встретился с командующими. Шойгу сообщил, что в российскую армию набраны 38 тысяч добровольцев, среди которых есть женщины. Он также отметил, что их подготовкой занимаются профессионалы.
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