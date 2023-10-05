Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки

В Вооруженных силах России сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В штабе объединенной группировки российских войск он встретился с командующими. Шойгу сообщил, что в российскую армию набраны 38 тысяч добровольцев, среди которых есть женщины. Он также отметил, что их подготовкой занимаются профессионалы.

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