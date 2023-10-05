Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:30

Политика

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки

В РФ сформировали девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении

Эксперты предупредили о подготовке генерального сражения ВСУ

Военные РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

Беспилотники РФ уничтожили позиции ВСУ под Клещеевкой

Москва даст ответ на решение стран ЕС запретить въезд автомобилей из РФ – Захарова

Запад не может позволить себе продолжать поддерживать Украину – СМИ

В Белом доме заявили о неспособности долгосрочной поддержки Киева

В Вооруженных силах России сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В штабе объединенной группировки российских войск он встретился с командующими. Шойгу сообщил, что в российскую армию набраны 38 тысяч добровольцев, среди которых есть женщины. Он также отметил, что их подготовкой занимаются профессионалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика