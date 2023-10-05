ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении

Бойцы армейского спецназа "Осман" захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении. Разведка обнаружила блиндажи и окопы противника в лесу и навела на них артиллерию.

От снарядов, которые ложатся точно в цель, украинских солдат не спасают никакие укрытия. Как заверяют спецназовцы, они надежно контролируют этот сектор.

Ежедневно дронами-камикадзе и противотанковыми управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику ВСУ, в том числе танки Leopard и Bradley. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.