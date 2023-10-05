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05 октября, 09:15

Политика

ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении

ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении

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Бойцы армейского спецназа "Осман" захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении. Разведка обнаружила блиндажи и окопы противника в лесу и навела на них артиллерию.

От снарядов, которые ложатся точно в цель, украинских солдат не спасают никакие укрытия. Как заверяют спецназовцы, они надежно контролируют этот сектор.

Ежедневно дронами-камикадзе и противотанковыми управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику ВСУ, в том числе танки Leopard и Bradley. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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