05 октября, 09:15Политика
ВС РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении
Бойцы армейского спецназа "Осман" захватили несколько опорных пунктов ВСУ на ореховском направлении. Разведка обнаружила блиндажи и окопы противника в лесу и навела на них артиллерию.
От снарядов, которые ложатся точно в цель, украинских солдат не спасают никакие укрытия. Как заверяют спецназовцы, они надежно контролируют этот сектор.
Ежедневно дронами-камикадзе и противотанковыми управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику ВСУ, в том числе танки Leopard и Bradley. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.