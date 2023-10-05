ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении

Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" РФ поразили украинские "опорники" на купянском направлении. Боевые машины ударили термобарическими снарядами по позициям ВСУ в лесополосе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре атаки ВСУ отразили российские бойцы за сутки на донецком направлении. В боях под Андреевкой, Водяным и Невельским украинская армия потеряла более 150 военнослужащих, бронетехнику и станцию радиоэлектронной борьбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.