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05 октября, 22:15

Политика

Москва предостерегла Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия

Москва предостерегла Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия

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Москва предостерегает Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия. Это шаг вызовет ответные меры со стороны России. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Дипломат добавил, что заявления Запада о том, что вооружения поставляются в рамках права Украины на самооборону, являются юридически ничтожными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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