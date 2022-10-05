Москва предостерегла Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия

Москва предостерегает Вашингтон от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия. Это шаг вызовет ответные меры со стороны России. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

Дипломат добавил, что заявления Запада о том, что вооружения поставляются в рамках права Украины на самооборону, являются юридически ничтожными.

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