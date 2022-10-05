Власти Херсонской области пообещали вернуть под свой контроль все занятые ВСУ районы

Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время. Российские войска проводят перегруппировку. Такое заявление сделал замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Тем временем российские военные ударили по трем бригадам ВСУ под Лисичанском и уничтожили 70 боевиков. А на николаево-криворожском направлении украинцы потеряли больше 230 человек за сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.