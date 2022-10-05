Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Политика

Власти Херсонской области пообещали вернуть под свой контроль все занятые ВСУ районы

Власти Херсонской области пообещали вернуть под свой контроль все занятые ВСУ районы

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России

Новости часа: всех сотрудников ЗАЭС устроят в штат новой управкомпании

Новости часа: СК приступил к созданию следственных органов в новых субъектах РФ

Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Новости часа: таможенная граница ЛНР с РФ стала административной

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ

Российские ПВО сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS за сутки

Песков назвал фейками данные о новом обращении Путина по спецоперации

Все занятые украинскими войсками населенные пункты Херсонской области будут освобождены в ближайшее время. Российские войска проводят перегруппировку. Такое заявление сделал замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Тем временем российские военные ударили по трем бригадам ВСУ под Лисичанском и уничтожили 70 боевиков. А на николаево-криворожском направлении украинцы потеряли больше 230 человек за сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика