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Политика

Новости часа: СК приступил к созданию следственных органов в новых субъектах РФ

Новости часа: СК приступил к созданию следственных органов в новых субъектах РФ

Путин подписал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность РФ

Новости часа: таможенная граница ЛНР с РФ стала административной

Новости часа: Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов частных вузов

Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность РФ

Российские ПВО сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS за сутки

Песков назвал фейками данные о новом обращении Путина по спецоперации

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

Новости часа: ДТП с участием мотоцикла произошло в Москве

Россиянам отказали подняться на борт рейса Стамбул – Германия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Об этом сообщило ведомство.

Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке 10 ракет из "Града". Об этом заявили в ДНР.

Около пяти тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова примут санатории Кубани. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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