Новости часа: СК приступил к созданию следственных органов в новых субъектах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов РФ. Об этом сообщило ведомство.

Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке 10 ракет из "Града". Об этом заявили в ДНР.

Около пяти тысяч детей из ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова примут санатории Кубани. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.