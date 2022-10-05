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Политика

Россиянам отказали подняться на борт рейса Стамбул – Германия

Россиянам отказали подняться на борт рейса Стамбул – Германия

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Несколько россиян стали визовыми заложниками. Они не смогли вылететь во Франкфурт-на-Майне из Стамбула. Сотрудники миграционной службы неожиданно потребовали у них шенгенские визы, несмотря на то, что в Германии им предстояло находиться в транзитной зоне.

Некоторые туристы, столкнувшись с резким отказом пустить их на борт, были вынуждены искать другие маршруты. Покупать билеты в Россию, например, через безвизовую Сербию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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