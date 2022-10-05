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Политика

Новости часа: территории новых регионов РФ, оставленные военными, будут возвращены

Новости часа: территории новых регионов РФ, оставленные военными, будут возвращены

Евросоюз намерен одобрить новые антироссийские санкции

Новости часа: обязывать мобилизованных самостоятельно покупать экипировку незаконно

Новости часа: детей мобилизованных москвичей зачислят в детсады с 1,5 лет вне очереди

Совет ЕС согласовал восьмой пакет санкций против России

Россиян не пустили на рейс из Стамбула в Германию

Новости часа: в Москве утвердили 15 мер поддержки для семей мобилизованных

Российские военные уничтожили более 5 тыс танков и боевых машин ВСУ за время спецоперации

Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

В Минобороны показали работу ударных разведывательных вертолетов Ка-52

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории новых регионов РФ, временно оставленные российскими военными, будут возвращены, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала 2022 года по программе реновации в Москве расселили 118 старых домов. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

МВД Финляндии выделит шесть миллионов евро на строительство заграждения на границе с РФ. Об этом рассказали в СМИ.

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