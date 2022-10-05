Новости часа: территории новых регионов РФ, оставленные военными, будут возвращены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территории новых регионов РФ, временно оставленные российскими военными, будут возвращены, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала 2022 года по программе реновации в Москве расселили 118 старых домов. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

МВД Финляндии выделит шесть миллионов евро на строительство заграждения на границе с РФ. Об этом рассказали в СМИ.