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Политика

В Минобороны показали работу ударных разведывательных вертолетов Ка-52

В Минобороны показали работу ударных разведывательных вертолетов Ка-52

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Российские "Аллигаторы" нанесли удар по украинским подразделениям. Четыре управляемые ракеты полетели к позициям, где находились танки, бронетранспортеры и самоходки противника. Работу ударных разведывательных вертолетов Ка-52 показали в Минобороны.

Также экипажи нанесли поражение неуправляемыми авиационными ракетами. За один вылет могут выпустить по 40 боеприпасов калибром 80 миллиметров. Радиус поражения – около гектара территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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