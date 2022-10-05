ВКС России поразили штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ в Днепропетровске

В Днепропетровске высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ. Ракетными ударами уничтожены шесть складов с вооружением. На одном из них, в городе Запорожье, хранилось более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к РСЗО HIMARS.

Также в Запорожье разбиты производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" и два украинских боевых вертолета Ми-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.