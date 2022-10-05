Система ПВО сработала в Новой Каховке в Херсонской области. Около 15 взрывов прозвучало над улицами, сообщили в администрации города.

Украинские войска усилили обстрелы городов в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.