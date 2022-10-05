Решения ОПЕК+ могут стать шоком для мировой экономики – СМИ

Решения ОПЕК+ могут стать шоком для мировой экономики – написали западные СМИ. Представители стран, входящих в организацию, соберутся в Вене 5 октября. Главная тема встречи – сокращение добычи нефти.

Есть информация, что объемы добычи нефти уменьшатся на 1–2 миллиона баррелей в сутки. Как отметило агентство Bloomberg, такое снижение может обрушить мировую экономику, в первую очередь западную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.