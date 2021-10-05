Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья

В Сети появились кадры ареста Михаила Саакашвили. Силовики пришли в квартиру прямо во время застолья. Последний глоток из бокала Саакашвили делал уже в наручниках. При этом он совершенно не сопротивлялся.

Под стражу попал и владелец квартиры, где находился экс-президент. Сам Саакашвили в Грузии проходит сразу по двум уголовным делам – об убийстве сотрудника банка и об избиении депутата, ему заочно вынесли вердикты. Власти предупреждали, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.