Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области

Российская армия освободила населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области. По оценке военных экспертов, этот шаг позволит сформировать буферную зону у ДНР и в дальнейшем начать бои за освобождение населенных пунктов в Запорожской области.

На днепропетровском направлении противник потерял более 200 военнослужащих, 13 автомобилей и станцию радиолокационной борьбы. Бои также продолжаются в Кондратовке, Варачино, Юнаковке и Алексеевке.

