Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 22:30

Политика

Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

Заявки на участие в ДЭГ подали более 920 тыс избирателей

Путин сообщил об увеличении количества людей, подписывающих контракты с ВС РФ

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона

Заявки на участие в ДЭГ подали более 920 тыс россиян

Владимир Путин прокомментировал задержание Павла Дурова

Новости мира: в Турции проходят массовые выступления против размещения баз НАТО

ВС РФ поразили две американские пусковые установки, переданные ВСУ

В Москве пройдут розыгрыши акции #ВыбираемВместе2024 с 7 по 9 сентября

Участники электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы смогут выиграть до пяти тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы "Миллион призов". Причем для впервые голосующих онлайн или избирателей старшего поколения предусмотрен гарантированный приз в тысячу баллов. Также можно будет зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и получить одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика