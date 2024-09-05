Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на скидки на полезные товары

Участники электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы смогут выиграть до пяти тысяч призовых баллов и другие подарки от партнеров программы "Миллион призов". Причем для впервые голосующих онлайн или избирателей старшего поколения предусмотрен гарантированный приз в тысячу баллов. Также можно будет зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и получить одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.