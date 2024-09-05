Новости мира: в Турции проходят массовые выступления против размещения баз НАТО

В Турции проходят массовые выступления против размещения в стране военных баз США и НАТО. В этот раз на улицы Измира людей вывели местные коммунисты. Они заявляют, что мир устал от политики Вашингтона. В последние недели в Средиземном море проходили учения с кораблями, прибывшими поддержать Израиль. Протесты в Турции начались после того, как в местном порту бросил якорь американский десантный корабль.

Жители Филиппин стали свидетелями редкого зрелища. Этой ночью над островом Лусон сгорел астероид диаметром около полутора метров. Он оставил яркий след в атмосфере. Как сообщили астрономы, о космическом теле узнали за 12 часов до его прилета. И это всего лишь 9 по счету случай, когда ученым удалось рассчитать точное время падения метеора.

В американском штате Северная Каролина по дороге прогулялся аллигатор. Огромная рептилия создала затор на дороге – водителям пришлось остановиться, чтобы пропустить этого необычного пешехода. Крокодил при этом особо не торопился и не обращал никакого внимания на происходящее вокруг.

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