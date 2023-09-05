Новости часа: онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов. Об этом сообщил штаб.

Схема движения в районе "Москва-Сити" изменится после открытия проспекта Багратиона. Это данные Дептранса.

Музей космонавтики в Москве закроется на ремонт с 11 по 18 сентября. Об этом заявила пресс-служба музея.