Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 20:00

Политика

Новости часа: онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов

Новости часа: онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали, сколько партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

Новости часа: ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят 7 сентября

195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Онлайн-голосование на выборах в Москве 8–10 сентября будет доступно 60 часов. Об этом сообщил штаб.

Схема движения в районе "Москва-Сити" изменится после открытия проспекта Багратиона. Это данные Дептранса.

Музей космонавтики в Москве закроется на ремонт с 11 по 18 сентября. Об этом заявила пресс-служба музея.

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