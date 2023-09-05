Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 19:35

Политика

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

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На сентябрьских выборах москвичи смогут выбрать самый удобный для себя формат голосования. Для тех, у кого есть личные кабинеты на mos.ru, быстрее будет проголосовать онлайн. Кроме того, будут открыты избирательные участки, а также работать выездные комиссии на дому.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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