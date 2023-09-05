Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 18:30

Политика

Новости часа: ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят 7 сентября

Новости часа: ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят 7 сентября

195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

Более 195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

Российские военные поразили пункты управления ВСУ в районе Угледара и Раздоловки

ВС РФ улучшили свои позиции сразу на двух направлениях зоны СВО – Шойгу

В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном

Сергей Шойгу рассказал о колоссальных потерях Украины в ходе спецоперации

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" начнут запускать с самолетов Су-34

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на купянском направлении в течение 4 сентября

"Грады" ВС РФ уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве планируют разделить в четверг, 7 сентября. Это данные общественного штаба.

Несколько улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют 9 сентября по случаю концерта в День города. Об этом сообщил Дептранс.

Более 10 миллионов туристов посетили Москву за полгода. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года, заявил комитет по туризму.

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