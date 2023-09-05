Новости часа: ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве разделят 7 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ключ расшифрования онлайн-голосования в Москве планируют разделить в четверг, 7 сентября. Это данные общественного штаба.

Несколько улиц в районе стадиона "Лужники" перекроют 9 сентября по случаю концерта в День города. Об этом сообщил Дептранс.

Более 10 миллионов туристов посетили Москву за полгода. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года, заявил комитет по туризму.