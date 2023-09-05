Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 16:00

Политика

Более 195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

Более 195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов"

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195 партнеров присоединились к программе "Миллион призов". Принять в ней участие могут москвичи, которые проголосуют онлайн.

Они автоматически станут претендентами на баллы для траты в аптечных сетях, супермаркетах, ресторанах, музеях, перечислить их можно будет и в благотворительные фонды. Сэкономить получится не только на покупках, голосующим онлайн не придется тратить время на дорогу до избирательного участка.

Первые суммы разыграют уже 9 сентября. Победители смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов. Всего предусмотрено 2 миллиона 300 тысяч призов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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