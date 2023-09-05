"Грады" ВС РФ уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ

Российские "Грады" уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении. На огневую позицию военные выдвинулись после получения координат от разведки РФ.

Артиллеристы навели систему на цель и точным ударом уничтожили ее на расстоянии около 10 километров. Вторым залпом были ликвидированы украинские боевики, которые собирались провести ротацию на опорном пункте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



