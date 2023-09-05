Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в 2023 году

Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов. Об этом написал в соцсетях президент Реджеп Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча двух президентов после почти годичного перерыва.

Как отмечают эксперты, переговоры были удачными по решению энергетических вопросов – по закупкам и транспортировке российского газа и развитию атомной энергетики. Но убедить российского президента вернуться в зерновую сделку Эрдогану не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.