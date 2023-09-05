Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 08:00

Политика

Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в 2023 году

Эрдоган назвал количество посетивших Турцию россиян в 2023 году

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Политолог рассказал о возможном введении ограничений по возрасту для политиков США

Польша начала выдавать Украине военнообязанных

В Минобороны рассказали о применении ВС РФ FPV-дронов на донецком направлении

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки

Самолеты Черноморского флота уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Переговоры Путина и Эрдогана продлились 3 часа

Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов. Об этом написал в соцсетях президент Реджеп Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным. Это была первая личная встреча двух президентов после почти годичного перерыва.

Как отмечают эксперты, переговоры были удачными по решению энергетических вопросов – по закупкам и транспортировке российского газа и развитию атомной энергетики. Но убедить российского президента вернуться в зерновую сделку Эрдогану не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатуризмвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика