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05 сентября, 07:45

Политика

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР

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Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР, рассказали в Минобороны РФ. Украинские военные оборудовали ее в одном из полуразрушенных зданий и активно обстреливали российские позиции.

На купянском направлении оператор разведывательного беспилотника ВС РФ обнаружил склад боеприпасов ВСУ. Его оборудовали в бане в одной из деревень у линии передовой. После этого по цели нанесла удар российская артиллерия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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