Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в поселке Спорное в ДНР, рассказали в Минобороны РФ. Украинские военные оборудовали ее в одном из полуразрушенных зданий и активно обстреливали российские позиции.

На купянском направлении оператор разведывательного беспилотника ВС РФ обнаружил склад боеприпасов ВСУ. Его оборудовали в бане в одной из деревень у линии передовой. После этого по цели нанесла удар российская артиллерия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.