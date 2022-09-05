Жители Германии протестуют против политики правительства страны

В Германии проходят массовые митинги против политики действующего правительства страны. Так, в Лейпциге на улицы вышли около двух тысяч человек. Они призывали власти снизить цены на газ и электричество. По данным местных СМИ, демонстранты требовали также запустить газопровод "Северный поток – 2" и остановить инфляцию.

А накануне массовый митинг прошел и в Кельне. Участники, недовольные вводом "газовой надбавки", также потребовали ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

