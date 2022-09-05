Новости последнего часа: РФ вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами

Россия вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами, когда-то жившими на островах.

Утечка масла является системным сбоем агрегатов Siemens на "Северном потоке", заявили в "Газпроме".

При министерстве обороны РФ будут созданы два новых бронетанковых завода, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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