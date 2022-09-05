Британцы выразили недовольство новоизбранным премьер-министром страны

Жители Великобритании недовольны новым премьер-министром страны Лиз Трасс. Судя по соцопросам, около половины британцев выступают против ее назначения на должность, а рады ее победе только 4% опрошенных.

В англоязычных соцсетях появились уже сотни карикатур и мемов с новым премьером: Трасс сравнивают с ушедшим в отставку Борисом Джонсоном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

