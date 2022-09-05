Проголосовать на выборах мундепов в Москве можно онлайн и офлайн

На выборах, которые стартуют в пятницу, 9 сентября, можно будет проголосовать онлайн и офлайн. Для голосования офлайн нужно будет прийти на участок по месту регистрации. Найти его можно на сайте mos.ru.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на участок, смогут проголосовать на дому. Это же касается и тех, кому необходимо ухаживать за близкими. Принять решение о способе голосования москвичи смогут вплоть до последних минут выборов, в любой из дней с 9 по 11 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.