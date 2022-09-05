Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Глава МИД страны победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии, а значит, автоматически становится главой правительства.

В своей первой речи на посту лидера консерваторов Трасс пообещала заняться решением энергетического кризиса в стране. Она также подтвердила свое предвыборное обещание снизить налоги и заверила, что будет заниматься проблемами здравоохранения.

Трасс станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.