Российские войска уничтожили в Николаевской области два склада боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили в Николаевской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Там хранились свыше полутора тысячи реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе и HIMARS.

Средства радиоэлектронной борьбы РФ засекли ударный беспилотник противника в районе Запорожской АЭС. В итоге он потерял управление и упал в километре от станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.