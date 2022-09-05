Наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС – Боррель

Факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Ранее организация заморозила соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это значит, что никаких больше виз за 3–5 рабочих дней не будет, пошлины станут выше, а сами документы теперь скорее всего будут выдавать строго под сроки поездки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.