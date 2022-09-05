С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов муниципальных образований. Чтобы участвовать в голосовании, нужно быть старше 18 лет, а еще обязательна постоянная регистрация в Москве. Если кто-то из москвичей планирует голосовать онлайн, то еще нужна полная учетная запись на mos.ru.

Голосовать могут все москвичи, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, эти районы в выборах не участвуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.