Москвичам рассказали о количестве претендующих на депутатское место на выборах

В ближайшую пятницу, 9 сентября, в столице стартуют выборы муниципальных депутатов. Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО. Там выбирать совет депутатов будут только в Троицке.

Всего депутатских мест – 1 417. Зарегистрировано более шести тысяч кандидатов. Из них свыше двух тысяч – это самовыдвиженцы. 1 261 человек идет от партии "Единая Россия". От КПРФ – 928, от "Справедливой России" – 503, а от ЛДПР – 308. От партии "Новые люди" пойдут на выборы 547 человек. От "Яблока" – 179. Претендуют на одно место пять человек.

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