Москвичам рассказали, в каком формате можно проголосовать на выборах мундепов

9 сентября в столице стартуют выборы муниципальных депутатов. Они продлятся три дня. Проголосовать можно будет как очно, так и дистанционно.

Избирательные участки откроются в 08:00, а закроются в 20:00. В онлайн-формате можно будет проголосовать через портал mos.ru с 08:00 и до 20:00. Регистрироваться на онлайн-голосование заранее не нужно. Но должна быть полная учетная запись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.