В Единый день голосования выборы пройдут по всей РФ

В Единый день голосования выборы пройдут по всей России. Будет избрано 14 глав регионов. Еще в одном регионе – Республике Адыгея – главу изберут голосованием в парламенте.

В шести регионах пройдут выборы депутатов заксобраний. В 11 субъектах пройдут выборы в городские советы и городские думы. Голосовать за муниципальных депутатов будут в Москве и других административных центрах регионов.

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