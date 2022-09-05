Как заявили в Минобороны России, Киев готовил провокацию на Запорожской АЭС во время приезда делегации МАГАТЭ. О захвате станции ВСУ должны были сообщить специально отобранные и подготовленные представители СМИ Украины, США и Великобритании. Их машины присоединили к кортежу инспекторов МАГАТЭ.

Все это проводилось Киевом вопреки сценарию работы миссии, сообщили в российском военном ведомстве. В итоге посторонние на объект не пробрались. Более 60 журналистов из разных стран, которых пригласили на АЭС, стали очевидцами провального штурма станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.